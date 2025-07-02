Командування батальйону на Одещині торгувало можливістю уникнути військової служби, наторгували майже 100 млн грн

У командуванні одного з батальйонів на Одещині продали броні від мобілізації та підроблені посвідчення УБД на понад 100 млн грн. Про це повідомила пресслужба Служба безпеки України.

Організатором злочинів став колишній командир окремого батальйону, дислокованого на території регіону.

Він створив справжню корупційну мережу, залучивши чотирьох підлеглих, зокрема двох своїх заступників.

Найбільш цинічною була схема продажу броні від призову.

Військові фіктивно оформлювали місцевих підприємців та знайомих на службу до своєї частини за 5 тис. доларів з особи.

Ці псевдомобілізовані ніколи не з’являлися в частині, але щомісяця перераховували свої офіційні зарплати на банківські картки командування батальйону.

Фактично військові керівники торгували можливістю уникнути військової служби під час війни.

Паралельно підозрювані торгували підробленими посвідченнями учасників бойових дій та незаконно продавали пальне, призначене для військової техніки.

Правоохоронці затримали всіх учасників корупційної мережі. Під час обшуків вилучили телефони та банківські картки з доказами злочинних операцій.

П’ятьом військовим – екскомандиру батальйону, чинному заступнику комбата, заступнику з тилу, начальнику складу ПММ та командиру роти – повідомили про підозру за привласнення майна організованою групою, службове підроблення та зловживання впливом.

Усі фігуранти наразі перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.