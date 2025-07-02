Снарядів до HIMARS і ракет до Patriot Україні вистачить лише до кінця літа, - Bild

Українських запасів зброї та ракет для західних систем вистачить ще до кінця літа. Восени, якщо ситуація не зміниться Україна стикнеться з проблемами.

Про це розповіли в Bild.

В матеріалі Bild зазначається, наявних запасів до ППО та ракет вистачить українським військам до кінця літа.

Особливо критичною стане зупинка постачання ракет-перехоплювачів Patriot, оскільки вони є єдиними засобами перехоплення балістичних ракет рашистів.

Також зупинка постачання боєприпасів GMLRS означатиме втрату ефективності реактивної артилерійської системи HIMARS, якою СОУ завдають ударів по важливим цілям окупантів.

Зупинка постачання з США означатиме втрату України одного з основних способів збиття БпЛА “Шахед”. Адже американські ракети класу “повітря-повітря” AIM-7 використовуються саме для збиття повітряних цілей.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки тимчасово зупинили постачання Україні частини зенітних ракет та високоточних боєприпасів через занепокоєння щодо рівня власних оборонних резервів.

Як повідомлялося, після повідомлень про призупинення постачання частини військової допомоги Україні, у Пентагоні запевняють: Вашингтон продовжує працювати над рішеннями.