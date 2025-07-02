Під час обміну «1000 на 1000», який провели у травні 2025 року, Україна повернула Росії громадян, евакуйованих з Курської області.

Про це під час брифінгу повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, пише «Суспільне».

«У рамках обміну „1000 на 1000“, коли ми повернули цивільних, ми повернули росії громадян, які були евакуйовані з території Курської області», — розповів Лубінець.

За його словами, від початку повномасштабної війни було отримано понад 71 тисячу звернень від родин полонених та безвісти зниклих.

Омбудсман додав, що з жодним міжнародним партнером наразі не налагоджені важелі тиску на росію щодо цивільних заручників й висловив сподівання, що «зʼявиться країна, яка стане посередником».

16 травня у Стамбулі делегації України та росії під час перемовин домовилися про обмін військовополоненими у форматі «тисяча на тисячу».

23 травня Україна та росія провели перший етап великого обміну полоненими. Додому повернулися 390 українців: 270 захисників і 120 цивільних. Серед визволених — 3 жінки та 387 чоловіків. Повернути вдалося військовослужбовців Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

24 травня обмін продовжився: додому повернули 307 українських військовополонених. Зокрема, вперше вдалося визволити полонених з окремих підрозділів та військових частин.

Третій етап обміну провели 25 травня. Тоді додому повернулися 303 захисників, зокрема 70 оборонців Маріуполя.