Визначилися всі пари чвертьфіналу Клубного чемпіонату світу

Після вчорашніх матчів 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу визначилися всі учасники наступної стадії турніру. Залишилося провести всього 7 ігор, серед яких і надзвичайно інтригуючі поєдинки чвертьфіналу.

Матчі 1/4 фіналу відбудуться 4 та 5 липня (п’ятниця та субота).

Парами суперників стали:

Палмейрас — Челсі

Флуміненсе — Аль-Хіляль

ПСЖ — Баварія

Боруссія Дортмунд — Реал Мадрид

Верхня частина турнірної сітки має несподіваний вигляд: відсутність Інтера та Манчестер Сіті, які достроково покинули чемпіонат, відкрила шлях менш рейтинговим клубам. Це означає, що у півфіналі гарантовано буде представник не з Європи. Існує ймовірність, що обидва півфіналісти походитимуть із Бразилії або Саудівської Аравії — це стало б справжньою сенсацією турніру.

Натомість нижня частина сітки виглядає цілком очікуваною, що обіцяє нам суперматч світового рівня — протистояння ПСЖ і "Баварії". У разі проходження обох команд у півфінал їх очікує ще один вражаючий поєдинок.

Загалом, наступні ігри обіцяють яскраві емоції та боротьбу на найвищому рівні.