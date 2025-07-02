Німеччина фінансує виробництво смертоносних дронів для України

ФРН офіційно підтвердила укладання першого контракту на фінансування виробництва далекобійної військової техніки в Україні. За інформацією німецького видання Die Welt, мова йде про виготовлення понад 500 безпілотних літальних апаратів типу АН-196 «Лютий». Ці безпілотники мають вражаючий радіус дії — до 1200 кілометрів, а також можуть нести бойове навантаження близько 50 кілограмів вибухових зарядів.

За даними ЗМІ, дрони «Лютий» вже використовувалися українськими військовими для нанесення ударів по стратегічних об’єктах на території Росії. Зокрема, один із таких ударів був завданий по великому промисловому підприємству в Іжевську.

У Міністерстві оборони Німеччини підтвердили факт фінансування виробництва далекобійної зброї в Україні, але не надали детальних коментарів щодо технічних характеристик чи обсягів виробництва. Відомо, що відмова від розкриття деталей пов’язана із бажанням не розкривати потенціал ЗСУ та зберегти стратегічну перевагу.

За попередніми оцінками, виготовлення безпілотників буде завершено вже в найближчі місяці, після чого вони стануть доступні для активного використання в оборонних операціях України.

Цей контракт став першим масштабним кроком Німеччини у підтримці українського військово-промислового комплексу та свідчить про поглиблення співпраці двох країн у сфері безпеки. Раніше Берлін обмежувався постачанням зброї та військової техніки, але тепер бере безпосередню участь у виробництві високотехнологічної зброї на території України.