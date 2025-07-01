Новий президент Польщі виступив проти вступу України до ЄС та НАТО

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що наразі не бачить можливостей для вступу України до НАТО, а також виступає проти безумовного приєднання України до Європейського союзу.

«Сьогодні немає можливості для вступу України до НАТО, адже вона перебуває у стані війни», — заявив Навроцький. За його словами, вступ до ЄС також має відбуватися лише після виконання конкретних умов, як це було у випадку з іншими країнами, включно з Польщею, повідомляє PAP.

«Багато держав, у тому числі Польща, чекали роками, щоб виконати конкретні вимоги ЄС і стати його частиною. Не можна робити винятки», — підкреслив він.

Разом із тим Навроцький визнав стратегічну важливість українсько-польської співпраці та висловив готовність до діалогу з президентом України Володимиром Зеленським. Він підтвердив, що така зустріч відбудеться «у відповідному циклі зустрічей».

«Україна — наш сусід, що перебуває у стані війни. І я відвідаю всіх наших сусідів як президент Польщі. Україна та Польща мають багато спільних інтересів і цілей», — наголосив політик.

Одочасно Навроцький нагадав про болісні історичні теми, зокрема питання ексгумацій жертв Волинської трагедії. Він наголосив, що вирішення подібних питань має відбуватися «в партнерському дусі».

«Є речі, які досі не врегульовані і не відповідають потребам поляків або їхнім емоціям. У тому числі — питання ексгумацій на Волині. Ми зобов’язані вирішувати ці питання у партнерському форматі», — додав він.