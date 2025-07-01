Генштаб вперше показав втрату територій на Сумщині

Генеральний штаб ЗСУ вперше позначив на своїх офіційних картах лінію фронту на Сумщині, визнавши тим самим, що ситуація на півночі області більше не є лише прикордонною загрозою, а — повноцінною зоною бойових дій.

На оновленій мапі, опублікованій 1 липня, відображено захоплену територію Сумської області, а також напрямки просування російських військ. У порівнянні з картою від 30 червня, де були лише червоні стрілки наступу з боку держкордону, нині видно конкретні зони, які перебувають під контролем РФ.

На новій карті відсутні сині позначки поблизу Суджі (РФ) — вони зазвичай означають контрольовану Україною територію. Це свідчить, що російські сили частково контролюють прикордонну смугу та просуваються вглиб області.

Від початку травня 2025 року безпекова ситуація на Сумщині різко погіршилася. Росія не лише завдає ударів по прикордонних селах і містах, але й проводить наземні операції, зокрема в напрямках Білопілля, Краснопілля та Юнаківки. Артилерійські обстріли, атаки дронів і мінометний вогонь — уже щоденна реальність для регіону.

За даними обласної адміністрації, з регіону вже евакуйовано понад 52 тисячі осіб, включно з дітьми, людьми з інвалідністю та хронічними захворюваннями.

Факт публічного позначення фронту на Сумщині Генштабом має не лише військове, а й політичне значення. До цього часу офіційна комунікація утримувалася від формулювання "фронт на півночі", обмежуючись фразами про «спроби прориву» та «локальні бойові дії».

Відкритість карти може свідчити про перехід до нової фази конфлікту на північному сході, коли загроза повномасштабного вторгнення перестає бути гіпотетичною.