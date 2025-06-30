Четверо нацгвардійців на Київщині відмовилися їхати на фронт

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру чотирьом військовослужбовцям Національної гвардії України, які відмовилися виконати бойовий наказ під час дії воєнного стану. Інцидент стався в одній з частин, розташованих у Київській області.

Слідство встановило, що ці військові, попри придатність до служби та чітке розуміння обставин, навмисно проігнорували наказ командирів і відмовилися вирушити до району проведення бойових дій.

У повідомленні ДБР зазначається, що йдеться саме про умисне ухилення від бойового розпорядження, тоді як інші бійці тієї ж частини виконали наказ і попрямували до зони активних бойових дій.

Військовослужбовцям повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 402 Кримінального кодексу України — "непокора, вчинена в умовах воєнного стану". Це — один із найсерйозніших військових злочинів у період активних бойових дій.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

На час досудового розслідування всіх чотирьох взято під варту.