Жертви прогресу: ШІ забирає у молоді шанси на кар’єру

Відкритий доступ до штучного інтелекту, зокрема ChatGPT, уже відчутно вплинув на зайнятість молоді та початківців. З листопада 2022 року кількість вакансій для випускників, інтернів і молодших спеціалістів без вищої освіти зменшилася на 31,9%, повідомляє The Times.

Найбільші скорочення відбулися у сферах, де раніше переважали позиції початкового рівня:

- роздрібна торгівля: –78,2% вакансій;

- логістика та складське господарство: –52%;

- адміністративний сектор: –46%.

За словами експертів, компанії все частіше замінюють молодих працівників автоматизованими системами, що здатні виконувати рутинні завдання — від заповнення таблиць і створення звітів до ведення баз даних і листування з клієнтами.

«Велика частина роботи, яку традиційно виконували стажери чи молодші спеціалісти, тепер виконується за лічені хвилини за допомогою ШІ», — каже Ендрю Хантер, співзасновник Adzuna.

Найбільш вразливі групи — саме молодь, без досвіду роботи, а також працівники без вищої освіти, які займалися однотипними офісними або фізичними процесами. Традиційний "перший щабель" кар'єри — стажування, робота помічником чи оператором — поступово зникає, що створює "ефект замкненого кола": без досвіду неможливо знайти роботу, а досвід — ніде отримати.

У 2024 році в Британії кожна п’ята компанія малого та середнього бізнесу повідомила, що замінила частину початкового персоналу на цифрові інструменти — включно з ШІ-помічниками, чат-ботами та генераторами тексту.

За даними Goldman Sachs, ШІ потенційно замінить 300 мільйонів робочих місць по всьому світу, зокрема у сфері фінансів, юриспруденції, медіа та адміністративного управління.

Аналітики попереджають: без втручання урядів та інвестування в перекваліфікацію, мільйони молодих людей можуть залишитися без шансів на старт кар'єри.