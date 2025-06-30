Обмін полоненими: додому повернулися воїни, які вважалися зниклими

Україна провела черговий обмін полоненими, у результаті якого додому повернулися захисники, які тривалий час перебували в російському полоні. Серед звільнених – військовослужбовці Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Сил територіальної оборони, Сил спеціальних операцій, морської піхоти, десантно-штурмових і механізованих частин.

Багато з воїнів перебували в полоні з 2022 року, потрапивши до рук окупантів у перші місяці повномасштабного вторгнення. Вони захищали Україну на різних напрямках, зокрема в Маріуполі, де оборонці тримали позиції до останнього, попри повне оточення й штурми.

Серед тих, хто повернувся – і досвідчені офіцери, і зовсім молоді бійці. Наймолодшому з них — лише 21 рік, найстаршому — 63. Деякі з воїнів вважалися зниклими безвісти, і їхнє повернення стало справжнім дивом для рідних.

"Це не просто обмін — це повернення додому, до життя, до близьких. Ми не перестаємо боротися за кожного нашого захисника", — зазначили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.