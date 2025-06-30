Українці масово виїжджають за кордон

Пасажиропотік на українському кордоні досяг вражаючої позначки в 141 тисячу перетинів за добу. Це - значне зростання порівняно з травнем, що, за словами речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, безпосередньо пов'язано з початком літнього періоду та традиційною активізацією виїзду з України.

Демченко в ефірі телемарафону пояснив, що таке збільшення пасажиропотоку є очікуваним для літа. Він зазначив, що минулого року вже з початку червня кількість перетинів кордону суттєво зростала, і цей рік не став винятком. Нинішній показник у 141 тисячу перетинів є дуже високим, оскільки він рідко досягається. Для порівняння, у травні у вихідні дні цей показник коливався на рівні 90-95 тисяч. Попередня субота також була досить насиченою, зафіксувавши 139 тисяч перетинів.

Протягом більшості днів червня спостерігалася перевага виїзду з України, що свідчить про те, що люди вирушали на відпочинок або вирішували особисті питання за кордоном. Однак, за вчорашній день, зафіксовано протилежну тенденцію: на 10 тисяч більше перетинів кордону було на в'їзд до України, ніж на виїзд.