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Що привіз до Києва новий глава МЗС ФРН

Що привіз до Києва новий глава МЗС ФРН

Сьогодні до Києва прибув міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль — з першим офіційним візитом після вступу на посаду. Як повідомили у МЗС ФРН, головна мета візиту — підтвердження політичної, військової та економічної підтримки України у боротьбі проти російської агресії.

У своїй заяві після прибуття до столиці України Вадефуль наголосив:

“Свобода та майбутнє України — найважливіше завдання нашої зовнішньої політики. Українці захищають не лише свою країну, але й безпеку та цінності всієї Європи. Тому Німеччина продовжуватиме надавати допомогу у всіх сферах — від протиповітряної оборони до гуманітарної підтримки.”

Міністр жорстко розкритикував дії росії, підкресливши, що путін не прагне миру, а хоче підкорення України будь-якою ціною, в тому числі ціною “сотень тисяч життів”.

“Путін хоче змусити Україну капітулювати. Але ми, як європейці, стоятимемо поруч із українським народом. росія розраховує, що ми втомимося — але ми не здамося,” — зазначив він.

Вадефуль також додав, що дії Кремля становлять найбільшу загрозу для безпеки Європи, і що Німеччина разом із партнерами по НАТО готується до довготривалої підтримки миру шляхом зміцнення обороноздатності. “Наша відповідь — інвестиції у безпеку, санкції проти росії та тверда солідарність з Україною.”

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Йоганн Вадефульвізит Вандевульфа до Києва
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