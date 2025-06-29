Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про операцію, в результаті якої в секторі Гази було вбито Хакам аль-Ісса – одного з високопоставлених командирів угруповання «Хамасу», визнаного терористичним у США та Євросоюзі.

За даними ЦАХАЛ, аль-Ісса був одним із засновників угруповання, обіймав посаду начальника штабу у військовому крилі руху та брав участь у плануванні нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

В ізраїльській армії стверджують, що аль-Ісса також керував атаками на ізраїльських мирних жителів та військових у секторі Гази.

ЦАХАЛ пообіцяв «продовжити рішучі дії щодо ліквідації всіх причетних до теракту 7 жовтня».

Під час нападу бойовиків угруповання «Хамас» на Ізраїль 7 жовтня 2023 року було вбито понад тисячу людей. Понад 250 людей було захоплено та вивезено до Гази. За останніми даними, в руках джихадистів у секторі досі утримуються 50 людей, з них живі близько 20.

З жовтня 2023 року Армія оборони Ізраїлю проводить у Газі наземну операцію. Цілями заявлено звільнення заручників та ліквідація угруповання «Хамас».

З початку конфлікту, за даними підконтрольного «Хамасу» МОЗ Гази, загинули понад 56 тисяч палестинців. Незалежного підтвердження цих даних немає.

За даними ізраїльських та західних ЗМІ, США чинять тиск на Ізраїль з метою якнайшвидшого припинення війни в секторі та укладання угоди з «Хамасом» про припинення вогню та звільнення заручників. Посередниками у переговорах між Ізраїлем та «Хамасом» виступають Єгипет та Катар.

Найближчими днями до Єгипту прибуде спецпосланець президента США Стів Віткофф, повідомляє ліванська газета Al Akhbar із посиланням на єгипетські дипломатичні джерела. Очікується, що його візит може підштовхнути Ізраїль до участі у переговорах – поки що ізраїльтяни свою делегацію до Каїру не направили.