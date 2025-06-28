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Суспiльство

Дідусь нової очільниці МІ6 боровся з червоною наволоччю, але на боці нацистів

Дідусь нової очільниці МІ6 боровся з червоною наволоччю, але на боці нацистів

Журналісти стверджують, що дідусем очільниці британської Таємної розвідувальної служби (МІ6) Блейз Метревелі був українець, який під час Другої світової війни працював нацистським шпигуном. 

Про це пишуть BBC і таблоїд Daily Mail. 

Документи, які вивчили журналісти обох видань, свідчать про те, що її дідусем був Костянтин Добровольський, який спершу мобілізувався до Червоної армії, а потім перейшов на бік нацистів. 

Британське Міністерство закордонних справ, якому підзвітна MI6, заявило, що Метревелі «не знала і не зустрічала свого дідуся по батьківській лінії».

Як каже речник відомства, походження жінки характеризується «конфліктами та розбратом» і «лише частково зрозуміле», як і у випадку «з багатьма людьми зі східноєвропейським походженням».

«Саме ця складна спадщина сприяла її відданості запобіганню конфліктам та захисту британської громадськості від сучасних загроз з боку ворожих держав як наступної керівниці MI6», — зазначили в МЗС. 

Газета Daily Mail ще кілька днів тому випустила розлогий матеріал з фото й документами з архіву в німецькому Фрайбурзі, розкривши цей сімейний зв'язок.

Вони дізналися і про довоєнне життя Добровольського. За даними таблоїда, коли тому було 11 років, більшовики вдертися в будинок Костянтина, зруйнували його та «винищили» майже всіх родичів. Добровольський роками переховувався, а згодом його вислали до Сибіру за антирадянську агітацію, антисемітизм та приховування свого походження. Він повернувся із заслання незадовго до початку Другої світової війни — у 1937 році. 

Журналісти кажуть, що командири Вермахту знали дідуся Метревелі як «М'ясника» або «Агента № 30». Він підписував листи до свого нацистського керівництва виразом «Хайль Гітлер» і казав, що «особисто» брав участь у «знищенні євреїв».

Дані та фото Костянтина Добровольського Daily Mail

BBC отримала докази, які свідчать про те, що у 1969 році Добровольський був у списку людей, найбільш розшукуваних радянськими спецслужбами.

Документ із грифом «Цілком таємно» містить 460 сторінок алфавітного списку «агентів іноземних розвідок, зрадників батьківщини, членів антирадянських організацій, карателів та інших злочинців, що перебувають у розшуку». Цей перелік газеті передав дослідник.

Добровольський нібито «брав участь у стратах радянських громадян» та був резидентом німецької розвідки. За даними одного з документів, з яким ознайомилася BBC, у вересні 1943 року він виїхав із німцями.

Після війни дружина Добровольського, Варвара, та двомісячний син Костянтин-молодший виїхали до Великої Британії. У 1947 році жінка побралася з Девідом Метревелі. А її син пізніше взяв прізвище вітчима. Хоча BBC знайшла свідоцтво про натуралізацію від липня 1966 року, яке досі зберігається в Національному архіві, де прізвищем сина Варвари є Добровольський, а Метревелі було вказано як «псевдонім».

Костянтин-молодший згодом став рентгенологом і ветераном Збройних сил Великої Британії.

Його 47-річна донька Блейз стане 18-ю керівницею МІ6 і замінить на посаді Річарда Мура, ставши першою жінкою, що очолить спецслужбу за її 116-річну історію.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

розвідканацистиВелика БританіяМі6
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