Журналісти стверджують, що дідусем очільниці британської Таємної розвідувальної служби (МІ6) Блейз Метревелі був українець, який під час Другої світової війни працював нацистським шпигуном.

Про це пишуть BBC і таблоїд Daily Mail.

Документи, які вивчили журналісти обох видань, свідчать про те, що її дідусем був Костянтин Добровольський, який спершу мобілізувався до Червоної армії, а потім перейшов на бік нацистів.

Британське Міністерство закордонних справ, якому підзвітна MI6, заявило, що Метревелі «не знала і не зустрічала свого дідуся по батьківській лінії».

Як каже речник відомства, походження жінки характеризується «конфліктами та розбратом» і «лише частково зрозуміле», як і у випадку «з багатьма людьми зі східноєвропейським походженням».

«Саме ця складна спадщина сприяла її відданості запобіганню конфліктам та захисту британської громадськості від сучасних загроз з боку ворожих держав як наступної керівниці MI6», — зазначили в МЗС.

Газета Daily Mail ще кілька днів тому випустила розлогий матеріал з фото й документами з архіву в німецькому Фрайбурзі, розкривши цей сімейний зв'язок.

Вони дізналися і про довоєнне життя Добровольського. За даними таблоїда, коли тому було 11 років, більшовики вдертися в будинок Костянтина, зруйнували його та «винищили» майже всіх родичів. Добровольський роками переховувався, а згодом його вислали до Сибіру за антирадянську агітацію, антисемітизм та приховування свого походження. Він повернувся із заслання незадовго до початку Другої світової війни — у 1937 році.

Журналісти кажуть, що командири Вермахту знали дідуся Метревелі як «М'ясника» або «Агента № 30». Він підписував листи до свого нацистського керівництва виразом «Хайль Гітлер» і казав, що «особисто» брав участь у «знищенні євреїв».

Дані та фото Костянтина Добровольського Daily Mail

BBC отримала докази, які свідчать про те, що у 1969 році Добровольський був у списку людей, найбільш розшукуваних радянськими спецслужбами.

Документ із грифом «Цілком таємно» містить 460 сторінок алфавітного списку «агентів іноземних розвідок, зрадників батьківщини, членів антирадянських організацій, карателів та інших злочинців, що перебувають у розшуку». Цей перелік газеті передав дослідник.

Добровольський нібито «брав участь у стратах радянських громадян» та був резидентом німецької розвідки. За даними одного з документів, з яким ознайомилася BBC, у вересні 1943 року він виїхав із німцями.

Після війни дружина Добровольського, Варвара, та двомісячний син Костянтин-молодший виїхали до Великої Британії. У 1947 році жінка побралася з Девідом Метревелі. А її син пізніше взяв прізвище вітчима. Хоча BBC знайшла свідоцтво про натуралізацію від липня 1966 року, яке досі зберігається в Національному архіві, де прізвищем сина Варвари є Добровольський, а Метревелі було вказано як «псевдонім».

Костянтин-молодший згодом став рентгенологом і ветераном Збройних сил Великої Британії.

Його 47-річна донька Блейз стане 18-ю керівницею МІ6 і замінить на посаді Річарда Мура, ставши першою жінкою, що очолить спецслужбу за її 116-річну історію.