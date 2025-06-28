Помер відомий український поет, який боровся проти комуністичного режиму

У віці 86 років помер письменник, дисидент та політв’язень радянських таборів Ігор Калинець.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«На 86-му році життя відійшов у вічність Ігор Калинець — почесний громадянин міста Львова, поет, письменник, дисидент, багаторічний політв’язень радянських таборів. Разом з Іриною Калинець вони стали голосом української гідності в найтемніші часи», — написав Садовий.

Про смерть письменника також повідомила його донька Дзвінка Калинець-Мамчур.

Ігор Калинець народився 20 липня 1939 року в Ходорові Львівської області. Він був одним із представників дисидентсько-самвидавного руху в Україні.

У серпні 1972 року за участь у дисидентському русі чоловіка засудили до 6 років ув'язнення суворого режиму та 3 років заслання. Він відбував покарання в Пермських концтаборах разом з Іваном Світличним, Василем Стусом, Миколою Горбалем, Степаном Сапеляком та іншими.

Після повернення до Львова у 1981 році Ігор Калинець став працювати у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника.

За своє життя письменник отримав чимало нагород.