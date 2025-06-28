Це не просто дата у календарі, а черговий привід пишатися незалежністю та державністю нашої країни. Адже в цьому документі закладені найвищі цінності та принципи українського народу: свобода, гідність, справедливість.

28 червня Україна святкує День Конституції — Основного Закону, що визначає державний устрій, закріплює права і свободи людини, принципи демократії, правової держави та європейського вибору. Прийняття Конституції у 1996 році стало важливою віхою утвердження української державності та заклало правову основу для подальшого розвитку суспільства.На сайті Київської міської державної адміністрації розмістили привітання українцям із цим святом. У зверненні наголошується, що сьогодні, в умовах повномасштабної війни, Конституція набуває особливого значення. Вона гарантує цінності, за які борються українці на фронті та в тилу: свободу, гідність і право на життя в незалежній і безпечній державі.

«Захист територіальної цілісності, суверенітету та державних символів — це не лише конституційний обов’язок, а й щоденна місія мільйонів громадян», — підкреслюється у повідомленні.

КМДА зазначає, що українська Конституція є дієвим документом, що служить суспільству й гарантує верховенство права. Завдяки Основному Закону Україна зберігає внутрішню стійкість і продовжує рух уперед, попри спроби ворога зруйнувати державність.

День Конституції — це не лише згадка про історичну подію 1996 року, а й нагадування про те, що демократія й свобода потребують щоденного захисту. Україна разом із партнерами продовжує боротьбу за свої цінності й право бути вільною частиною європейської спільноти.