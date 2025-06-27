Орбан: Членство України в ЄС – шлях до війни

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що результати референдуму в Угорщині щодо вступу України до Європейського Союзу дозволили зупинити цей процес. {C} Про це він заявив у брюссельській студії угорського Kossuth Radio, передає Telex.

За словами Орбана, Україна, "не з власної вини, є невизначеним утворенням, і ми навіть не знаємо, що таке Україна сьогодні і якою є протяжність її кордонів". {C} Він також наголосив, що Україна не може бути прийнята до НАТО, оскільки це означатиме "негайну війну".

"Членство України в ЄС означало б знищення самих себе. У найкоротші терміни ми були б у стані війни з Росією, і ми привели б її на територію ЄС, включаючи Угорщину", — сказав Орбан.

Прем'єр-міністр додав, що Угорщина розуміє українців та бачить їхню героїчну боротьбу, але "завдяки понад 2 млн голосів" угорці "зупинили вступ України до Євросоюзу".