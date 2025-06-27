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Війна

Умєров анонсував різке збільшення далекобійних ударів по Росії

Умєров анонсував різке збільшення далекобійних ударів по Росії

Міністерство оборони України готується значно наростити інтенсивність та масштаб далекобійних ударів по території Росії. Про це заявив Міністр оборони Рустем Умєров, підкресливши, що Україна вже має напрацьований план системних операцій та значно розширює власне виробництво безпілотників.

За словами Умєрова, минулого року Україна успішно розробила стратегію далекобійних операцій, законтрактувавши десятки тисяч так званих "deepstrike" дронів. Це дозволило регулярно завдавати високоточних ударів по критичних цілях глибоко в тилу ворога, що періодично фіксується атаками українських БПЛА на російські об'єкти.

"Приблизно два тижні тому було ухвалено рішення збільшити кількість операцій у декілька разів", – уточнив міністр. Він також повідомив, що наразі вже готується контрактація нових десятків тисяч далекобійних дронів, що дозволить наростити інтенсивність та масштаб цих ударів.

Особливий акцент Умєров зробив на розвитку вітчизняного виробництва. Він зазначив, що Україна здатна виготовляти понад 4 мільйони безпілотників на рік, що є значним показником, який підкреслює технологічний прогрес країни у сфері оборонних інновацій.

Крім того, міністр анонсував зміну підходу до закупівлі дронів. Буде запроваджено систему "DOT Chain Defence", яка працюватиме за принципом "маркетплейсу". Бригади матимуть можливість обирати необхідні їм дрони, а Міністерство оборони, через АОЗ (Агенцію оборонних закупівель), здійснюватиме їх оплату. Цей механізм має на меті підвищити оперативність та ефективність забезпечення Збройних Сил України необхідними засобами.

Заяви Рустема Умєрова свідчать про новий етап у стратегії України щодо протидії агресору, акцентуючи на далекобійних ударах як ключовому елементі тиску на ворога та демонстрації здатності досягати цілей у глибокому тилу.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Міністерство оборониУмєровудари по РФвиробництво безпілотників
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