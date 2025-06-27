ТЦК шукатимуть чоловіків через інтернет-продажі

Працівники ТЦК Житомирської області почали використовувати онлайн-платформи, зокрема сайт Auto.Ria, для пошуку чоловіків призовного віку. Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що під час засідання комісії представник ТЦК підтвердив цю нову тактику.

За словами військових, перегляд оголошень про продаж автомобілів дозволяє знаходити громадян, які можуть підлягати мобілізації. Платформи містять публічні персональні дані, такі як ім’я, номер телефону та регіон проживання, що, як стверджують у ТЦК, дозволяє ідентифікувати потенційного призовника.

У ТЦК пояснили, що використовують лише відкриті джерела, не порушуючи чинного законодавства та особистих прав громадян. Представники військкоматів наголошують на необхідності таких кроків через складність виконання мобілізаційних планів та обмеженість ресурсів. Також однією з причин називають низький рівень добровільного оновлення даних громадянами.

Раніше ТЦК вручали повістки у місцях масового скупчення людей, таких як ринки, вокзали та будівельні магазини. Після розголосу нової практики використання онлайн-майданчиків у парламенті розпочалося обговорення законності застосування таких методів для мобілізаційних цілей.