На російсько-грузинському кордоні в підвалі утримували понад 45 громадян України

На російсько-грузинському кордоні в неналежних умовах утримують низку громадян України, яких депортували з Росії після відбуття покарання на її території. Українські дипломати працюють над розвʼязанням цієї проблеми.

Про ситуацію на кордоні кілька днів тому написав російський Telegram-канал Astra. Міністерство закордонних справ України розповіло «Суспільному», що знає про утримання українців.

Російський ресурс розповідав, що йшлося про понад 45 депортованих з РФ українців. Їх нібито кілька діб тримали в підвалі без їжі та води на КПП.

Здебільшого це колишні ув'язнені, вивезені з окупованих територій, однак серед них нібито є і цивільні. Так, проєкт Volunteers Tbilisi писав про жінку, вивезену, імовірно, насильно.

Серед утримуваних — люди з ВІЛ, туберкульозом та інвалідністю. Їх не годували та не надавали медичної допомоги. Стан багатьох погіршувався, одна людина вже опинилась у лікарні, писав канал.

«Перебуваємо в підвалі без комунікацій: немає душу і туалету, не годують. Волонтери привозять гуманітарку, але цього вистачає на кілька днів і то не всім. Підвал сирий, краплі води на стелі, нічим дихати, всі курять, на вулицю не випускають. Спимо по 4 години, міняючись. Деякі сплять на підлозі», — розповідав Astra один із тих, кого там утримують.

За даними волонтерів, усі ці люди мають заборону на в'їзд до РФ, водночас їх не пускають до Грузії через відсутність документів. А втім, у підвалі опинилися й 16 українців із паспортами, а ще троє мають підтвердження особистості від посольства України.

Тим часом у МЗС розповіли, що на КПП приїздив посадовець українського посольства в Грузії для зустрічі з керівником прикордонної частини та доставлення гуманітарної допомоги.

Українські дипломати працюють над розвʼязанням проблеми, зазначають у МЗС. Зокрема, завдяки погодженому механізму контрольованого транзиту вже евакуювали частину українців.

Так, 21 червня троє громадян прибули до Молдови, а 25 червня — ще дев’ятеро. На 27 червня запланована евакуація 14 людей. Українське посольство в Грузії перебуває в постійному контакті з МВС Грузії та міжнародними організаціями для надання гуманітарної та медичної допомоги, а також забезпечення належних умов для українців.

Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України.