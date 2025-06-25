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Надзвичайні події

"Міст втомився": На Закарпатті обвалився міст, без сполучення залишаються 8 сіл

"Міст втомився": На Закарпатті обвалився міст, без сполучення залишаються 8 сіл

На Закарпатті сталася надзвичайна ситуація - обвалився міст між селом Підполоззя та селищем Жденієво на ділянці автомобільної дороги державного значення Т-0710 Нижні Ворота - Ужок. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

На Закарпатті зафіксували руйнування мосту між селом Підполоззя та селищем Жденієво на ділянці автомобільної дороги державного значення Т-0710 Нижні Ворота - Ужок. На щастя, ніхто не постраждав.

Без сполучення залишаються 8 населених пунктів: селище Жденієво, села Збини, Щербовець, Пашківці, Буковець, Перехресний, Кічерний та Розтока.

Керівники відповідних служб перебувають на місці. Задіяні всі сили і засоби. Управлінням патрульної поліції розроблено маршрут альтернативного проїзду, - написав Білецький.

На місці руйнування мостової конструкції вже триває облаштування тимчасової переправи через ріку Жденіївку. Працюють важка техніка та відповідні служби.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

містЗакарпаттянадзвичайна подія
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