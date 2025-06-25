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Суспiльство

Благодійники передали 3D-принтери захисникам України

Благодійники передали 3D-принтери захисникам України

Благодійний фонд «Міксмарт Поміч» вчергове підтримав українські сили оборони, цього разу передавши два сучасних 3D-принтери підрозділам Національної Гвардії.

– Такі пристрої мають ключове значення для фронту, – зазначив отець Іван Михайлишин, головний капелан Нацгвардії. – Вони друкують деталі для скидів, тому безпілотники можуть ефективніше виконувати завдання і стримувати ворога. Завдяки щирій підтримці небайдужих людей сили оборони зможуть більш ефективно працювати на фронті.

За словами І. Михайлишина, попередні моделі принтерів, які знаходились на озброєнні НГУ, працювали повільно і вже фактично вичерпали свій потенціал. Натомість нові пристрої, отримані від фонду «Міксмарт Поміч» завдяки ініціативі його засновниці Марти Думнич, дозволяють виготовляти потрібні деталі значно швидше.

Ці принтери – лише частина нашого проекту допомоги українським захисникам, – підкреслює засновниця фонду «Міксмарт Поміч» Марта Думнич, – Ворог продовжує тероризувати наші міста та намагається підірвати стійкість тилу. Відповіддю на це має стати ще більша підтримка оборонців. Головним пріоритетом нашого фонду сьогодні стала саме допомога захисникам. Ми регулярно передаємо на фронт транспорт, запчастини, а також сприяємо придбанню систем радіоелектронної боротьби та іншого важливого обладнання. Фонд продовжуватиме мобілізовувати всі можливі ресурси на підтримку воїнів, адже перемога над загарбником – це сьогодні найважливіша мета та спільна мрія кожного українця.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

НГУ3D-принтериБлагодійний фонд «Міксмарт Поміч»
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