Інформація про позапланове засідання Верховної Ради України для розгляду питання про відставку прем'єр-міністра України не відповідає дійсності. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прессекретарку фракції "Слуга народу" Юлію Палійчук.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Станом на зараз додаткових засідань парламенту, крім тих, які є в робочому плані, не передбачається", – заявила Палійчук.

Раніше депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі писав про те, що депутатам "Слуги народу" нібито сказали готуватися до позачергової сесії ВР 7–8 липня. Однак сьогодні він уточнив, що цього не станеться з кількох причин.

"Спроба зібрати нардепів на позачергове голосування 7–8 липня, щоб замінити прем'єра, не вдалася. Схоже, що фракція "Слуг" не прагне міняти уряд. Офіс [президента України] промоніторив обстановку і зрозумів, що зібрати більшість не вийде", – йдеться у дописі Гончаренка.

Нагадаємо, 16 червня депутат від "Голосу" Ярослав Железняк прогнозував близьку відставку глави уряду Дениса Шмигаля. Він стверджував, що це підтвердило три джерела, пояснюючи це втратою Кабміном підтримки навіть серед своїх депутатів та накопиченням провалів. Тоді Железняк обіцяв засідання щодо відставки Шмигаля 15 липня. Проте, наразі інформація про будь-які позапланові засідання з цього питання офіційно спростована.