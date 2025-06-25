Стратегічні призначення: Генпрокурор Кравченко оновив команду

Генеральний прокурор України Андрій Кравченко затвердив трьох нових заступників, які відтепер відповідатимуть за окремі напрями діяльності відомства. Про це сьогодні, повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Новопризначеними заступниками стали:

Максим Крим – раніше очолював Київську обласну прокуратуру. Його досвід на керівній посаді в регіональній прокуратурі дозволить посилити контроль за дотриманням законності на місцях.

– раніше очолював Київську обласну прокуратуру. Його досвід на керівній посаді в регіональній прокуратурі дозволить посилити контроль за дотриманням законності на місцях. Марія Вдовиченко – до призначення виконувала обов’язки керівниці Київської міської прокуратури. Її призначення свідчить про високу довіру та визнання її професійних якостей, набутих під час роботи у столичному відомстві.

– до призначення виконувала обов’язки керівниці Київської міської прокуратури. Її призначення свідчить про високу довіру та визнання її професійних якостей, набутих під час роботи у столичному відомстві. Андрій Лещенко – працював у департаменті, що займається розслідуванням воєнних злочинів. Призначення Лещенка на посаду заступника підкреслює пріоритетність напрямку розслідування воєнних злочинів в умовах повномасштабної агресії.

Очікується, що призначення нових заступників дозволить оптимізувати роботу Генеральної прокуратури та підвищити ефективність її діяльності у ключових сферах.