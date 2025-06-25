Росія намагається прорвати українську оборону на сході

Окупанти намагаються розвивати наступ на Покровському напрямку, активно використовуючи чисельну перевагу. Оперативно-стратегічне угруповання «Хортиця» повідомляє про інтенсивні бойові дії, що тривають по всій лінії фронту.

Зокрема, наступальні дії противник веде в районах: Русин Яр, Полтавка, Попів Яр, Разіне, Володимирівка, Єлизаветівка, Малинівка

Спроби виштовхнути ЗСУ з позицій здійснюються поблизу Миролюбівки, Сухого Яру, Лисівки, Удачного, Новомиколаївки, Олексіївки

«Ворог намагається реалізувати чисельну перевагу і продовжити наступ. Йдуть важкі бої», — повідомляє ОСУВ «Хортиця».

На інших напрямках ворог успіху не мав.

Південно-Слобожанський напрямок

Окупанти намагались просунутись у районі Вовчанська, але отримали відсіч українських військ.

Куп’янський напрямок

Ворог атакував поблизу Дворічанського, Петропавлівки, Степової Новосілки та Піщаного — усі атаки відбиті.

Лиманський напрямок

Штурмові групи РФ безуспішно діяли біля Дружелюбівки, Греківки, Шандриголового, Колодязів, Торського, Зеленої Долини.

Сіверський напрямок

ЗСУ відбили атаки загарбників південніше Григорівки.

Краматорський напрямок

Бої тривають неподалік Ступочок, Білої Гори, Часового Яру.

Торецький напрямок

Росіяни атакують у районі Торецька, Яблунівки, Плещіївки, Степанівки, Диліївки, намагаючись покращити тактичне положення. Оборонці стримують натиск і знищують переважаючі сили.

Новопавлівський напрямок

Атаки зафіксовані в районі Веселого, Запоріжжя, Комара, Вільного Поля, Шевченка, Зеленого Поля. ЗСУ завдають вогневих уражень, знижуючи наступальний потенціал ворога.