Російські війська продовжують поступове просування на північному напрямку, зокрема в Сумській області, однак зазнають високих втрат. Про це повідомив високопосадовець НАТО на умовах анонімності, коментуючи ситуацію журналістам під час саміту Альянсу.

За його словами, спроби Росії оточити місто Суми навряд чи будуть успішними найближчим часом, хоча не виключено, що атаки в цьому регіоні триватимуть — з метою створення умов для подальшого наступу.

«У цьому регіоні Росія намагається створити буферну зону після операцій у Курській області. Хоча просування є, воно дуже виснажує російську армію», — зазначив представник Альянсу.

У НАТО вважають, що Росія спробує розширити лінію фронту на північ і північний схід від Сум, аби створити додатковий тиск на українські сили та підготувати плацдарм для подальших атак. Водночас зазначається, що лінія фронту на сході України залишається відносно стабільною.

За даними Альянсу, Україна також має тактичні успіхи: зокрема, підрозділи ЗСУ просунулись у районі Тьоткіного Курської області, що створює додатковий тиск на наступальні зусилля РФ у прикордонних районах.

За оцінками аналітиків НАТО, загальні втрати російської армії перевищують 1 мільйон осіб, з них близько 250 тисяч — загиблі. Поточний рівень втрат — близько 1300 військових щодня. Цифри підтверджують і оцінки Генерального штабу ЗСУ.

Це, на думку НАТО, є наслідком штурмової тактики з великими втратами живої сили, яку РФ застосовує на різних ділянках фронту, включно з Сумщиною.