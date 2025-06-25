Британія за рахунок Росії передасть Україні 350 ракет

Велика Британія передасть Україні 350 зенітних ракет для посилення протиповітряної оборони. Про це повідомляє видання The Guardian із посиланням на урядові джерела.

На придбання боєприпасів буде спрямовано 70 мільйонів фунтів стерлінгів, які надійшли у вигляді прибутку від заморожених російських активів. Кошти виділяються в межах програми екстреного кредитування країн G7, яка дозволяє використовувати дохід, що генерується заблокованими коштами, без фактичного розблокування самих активів.

"Це не конфіскація, а використання того, що «накапало зверху». Прибутки з активів РФ мають працювати проти РФ — логіка проста і справедлива", — зазначають джерела видання.

Передача 350 зенітних ракет, як підкреслюють аналітики, є суттєвим підсиленням української системи ППО, особливо в умовах посилених ракетних і дронових атак з боку Росії. Зенітні боєприпаси планується направити до України найближчим часом.

Це рішення вкладається в довгострокову стратегію Великої Британії щодо підтримки України. Лондон наполягає на тому, що всі доходи з заморожених російських активів повинні бути використані на користь українського народу, зокрема на військову допомогу, відновлення інфраструктури та підтримку економіки.

Раніше Велика Британія стала однією з перших країн, яка заявила про готовність передавати Україні озброєння за рахунок прибутків від активів РФ, і зараз намагається переконати партнерів у G7 втілити аналогічний механізм на загальному рівні.