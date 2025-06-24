Немає місця для Безоса: мільярдер не зважає на протести й купляє для свого весілля шматок Венеції

Весільну вечірку засновника Amazon Джеффа Безоса і журналістки Лорен Санчес, що має відбутися цього тижня у Венеції, перенесли в ізольовану, менш доступну частину міста-лагуни з міркувань безпеки і для запобігання ризику протестів, повідомляють джерела.

Мільярдер-техномагнат і його наречена планували відсвяткувати весілля в Каннареджо, популярному і центральному районі нічного життя, але побоювання демонстрацій призвели до зміни плану, додали джерела.

Протягом декількох тижнів деякі місцеві жителі та групи тиску скаржилися, що ця подія перетворить мальовниче місто гондол і палаццо на приватний парк розваг для багатіїв, і погрожували мирними блокадами, інформує Reuters.

Після весільної церемонії, місце і точна дата якої залишаються в таємниці, хоча очікується, що вона відбудеться між четвергом і суботою, близько 200-250 VIP-гостей з шоу-бізнесу, політики і фінансів попрямують до зали Арсеналу, величезного комплексу 14-го століття в східному районі Кастелло.

Оточений водою, до якого неможливо дістатися суходолом, коли піднімають з'єднувальні мости, зал Арсеналу вважається безпечнішим місцем, ніж Scuola Grande della Misericordia в Каннареджо, середньовічна колишня релігійна школа.

Місцеві активісти відреагували на плани нувориша, обклеївши міські стіни плакатами "Немає місця для Безоса". А на площі Святого Марка розгорнули величезний банер із текстом: "Якщо ви можете орендувати Венецію для свого весілля, ви можете платити більше податків". Його швидко зняла поліція.

Весілля Безоса зачепило багатьох венеціанців, які стверджують, що консервативний мер Луїджі Бруньяро більше дбає про зростання кількости туристів, ніж про поліпшення життя місцевих жителів.

Зрештою, частина активістів обіцяє зробити подію в Венеції "кошмаром" для Безоса і його гостей.