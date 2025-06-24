Трамп планує поцікавитися в Зеленського його справами

Американський президент США Дональд Трамп заявив, що "ймовірно" зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у кулуарах саміту Північноатлантичного альянсу в Гаазі.

Про це сказав Трамп у коментарі журналістам на борту Air Force One, повідомляє AFP.

Коментуючи можливість зустрічі із Зеленським в Гаазі, Трамп зазначив: "Так, імовірно, я з ним побачуся".

На запитання, що він скаже Зеленському, очільник Білого дому відповів: "Я скажу: "Як справи?" Він перебуває в складній ситуації, йому не слід було туди потрапляти".

Своєю чергою керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який перебуває в Гаазі разом із Володимиром Зеленським, повідомив про телефонну розмову з держсекретарем США і радником з питань нацбезпеки Марко Рубіо.

За словами Єрмака, у розмові йшлося про потенційну зустріч президентів України та США.

"Обговорили підготовку до майбутньої зустрічі президента Володимира Зеленського із лідером США Дональдом Трампом. Приділили увагу питанням структури зустрічі, порядку денному та ключовим питанням для обговорення", - заявив Єрмак.