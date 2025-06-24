Легендарна людина-птах розбилася в швейцарських Альпах

Шотландський спортсмен, що літав у вінгс'юті (польоти у спеціальному комбінезоні-крилі), загинув під час стрибка у швейцарських Альпах.

24-річний чемпіон Великої Британії Ліам Бірн отримав важкі травми на горі Гітшен у суботу після зльоту з висоти 2400 м, інформує BBC Scotland.

У 2024 році він став героєм фільму ВВС "Хлопець, який вміє літати".

Ліама Бірна із Стоунгейвена, що в Абердинширі, вважали дуже досвідченим спортсменом, - за свою десятирічну кар'єру він здійснив понад 4 тисячі "польотів" у вінгс'юті, костюмі з крилами, який дозволяє використовувати повітряний потік під час стрибка.

У документальному фільмі ВВС Ліам розповів: "Мені було близько 13 років, коли я сказав татові, що хочу навчитися літати, як птах".