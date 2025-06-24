Україна та Велика Британія запускають масштабну співпрацю у виробництві дронів

Україна та Велика Британія започатковують нову ініціативу, спрямовану на спільне виробництво сучасних безпілотників. Про це повідомив голова Міністерства оборони України Рустем Умєров. Ця стратегічна співпраця має на меті значно посилити обороноздатність обох країн та забезпечити Збройні Сили України необхідними засобами.

Протягом перших трьох років британський уряд фінансуватиме закупівлю широкого спектра українських дронів, які виготовлятимуться безпосередньо на території Великої Британії. Це дозволить британським компаніям оперативно розробляти та випускати інноваційні безпілотні літальні апарати у великих масштабах.

Як зазначив Міністр оборони України Рустем Умєров, поки триває війна, вся вироблена продукція буде передаватися на потреби Сил оборони України. Після завершення бойових дій вироблені дрони розподілятимуться між Україною та Великою Британією. За його словами, ця співпраця не лише підвищить ефективність української армії, а й дасть змогу британським виробникам отримати унікальний досвід у сфері військових технологій.

Підтримка з боку Лондона має стратегічний характер. Від початку повномасштабної агресії Росії Велика Британія надає Україні військову, фінансову та дипломатичну допомогу. Лондон активно виступає за притягнення агресора до відповідальності на міжнародному рівні та сприяє зміцненню спільної безпеки, а також майбутній відбудові України.

У межах останньої зустрічі у форматі «Рамштайн» Велика Британія оголосила про рекордний пакет допомоги у розмірі 350 мільйонів фунтів стерлінгів. Ці кошти дозволять забезпечити Україну 100 тисячами дронів до кінця поточного фінансового року, що у десять разів перевищує обсяги минулорічних поставок. Окрім цього, британський уряд виділяє додаткові ресурси на навчання українських військових, ремонт техніки та постачання артилерійських боєприпасів.