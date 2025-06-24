Найнебезпечніші під час обстрілів райони Києва назвали аналітики

З початку повномасштабної війни найбільше від російських атак у столиці постраждали Шевченківський, Святошинський, Солом’янський і Голосіївський райони, свідчать дані аналітичного проєкту Texty.org.ua.

Найменше руйнувань зафіксовано на Троєщині — масиві, що розташований у Деснянському районі.

Найінтенсивніші удари Київ пережив у березні 2022 року, коли поблизу міста точилися бої, а армія РФ била не лише ракетами, а й артилерією та РСЗВ. Наступним піком стали травень і червень 2023 року, коли Київ майже щодня атакували високоточними ракетами — "Калібрами", "Кинджалами", "Іскандерами".

Аналітики вказують, що найбільше ударів завдається по районам, які мають високу концентрацію промислових об’єктів:

- у Шевченківському — завод "Артем" і "Київський завод автоматики";

- у Святошинському — підприємства концерну "Антонов";

- у Солом’янському — заводи "Більшовик", "Меридіан", а також аеропорт "Жуляни", що неодноразово ставав ціллю ударів.

Нині РФ застосовує комбіновану тактику — спершу запускає дрони хвилями з різних напрямків, аби перевантажити українську ППО, а потім завдає ракетних ударів.

Під час масованої атаки 17 червня 2025 року в Києві було пошкоджено близько 50 будівель. Аналітики наголошують, що ці удари спрямовані не лише на промислову інфраструктуру, а й на залякування цивільного населення — тобто є формою навмисного ракетного терору.