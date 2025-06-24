﻿
Свiт

Ізраїль офіційно підтвердив перемир'я з Іраном

Ізраїль офіційно підтвердив перемир'я з Іраном

У повідомленні уряду Ізраїля йдеться, що вчора ввечері прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху скликав кабінет міністрів разом із міністром оборони, начальником Генштабу та головою Моссада, щоб доповісти, що «Ізраїль досяг усіх цілей операції і навіть більше».

«Ізраїль усунув подвійну безпосередню екзистенційну загрозу як у ядерній сфері, так і у сфері балістичних ракет.

Крім того, Армія оборони Ізраїлю досягла повного контролю над повітряним простором Тегерана, завдала серйозної шкоди військовому керівництву і знищила десятки об'єктів центрального іранського уряду. Ізраїль дякує президенту Трампу та Сполученим Штатам за їх оборонну підтримку та участь у ліквідації іранської ядерної загрози. У світлі досягнення цілей операції та за повної координації з президентом Трампом Ізраїль погодився на пропозицію президента про двостороннє припинення вогню.

Ізраїль жорстко реагуватиме на будь-яке порушення режиму припинення вогню», - заявив уряд.

Теги:

Ізраїльвійна в Ізраїліпермир'я Ізраїля та Ірану
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Трамп розчарований ударами РФ по цивільних в Україні, – Вітакер
Полiтика 23.06.2025 20:57:19
Трамп розчарований ударами РФ по цивільних в Україні, – Вітакер
Читати
Іран випустив ракети по базах США у Катарі та Іраку: Винищувачі США піднімаються у повітря з бази ВПС у Саудівській Аравії та прямують атакувати Іран
Свiт 23.06.2025 20:43:30
Іран випустив ракети по базах США у Катарі та Іраку: Винищувачі США піднімаються у повітря з бази ВПС у Саудівській Аравії та прямують атакувати Іран
Читати
Росія - головна загроза для НАТО, – Рютте
Полiтика 23.06.2025 20:38:06
Росія - головна загроза для НАТО, – Рютте
Читати

Популярнi статтi