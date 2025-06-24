Ізраїль офіційно підтвердив перемир'я з Іраном

У повідомленні уряду Ізраїля йдеться, що вчора ввечері прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху скликав кабінет міністрів разом із міністром оборони, начальником Генштабу та головою Моссада, щоб доповісти, що «Ізраїль досяг усіх цілей операції і навіть більше».

«Ізраїль усунув подвійну безпосередню екзистенційну загрозу як у ядерній сфері, так і у сфері балістичних ракет.

Крім того, Армія оборони Ізраїлю досягла повного контролю над повітряним простором Тегерана, завдала серйозної шкоди військовому керівництву і знищила десятки об'єктів центрального іранського уряду. Ізраїль дякує президенту Трампу та Сполученим Штатам за їх оборонну підтримку та участь у ліквідації іранської ядерної загрози. У світлі досягнення цілей операції та за повної координації з президентом Трампом Ізраїль погодився на пропозицію президента про двостороннє припинення вогню.

Ізраїль жорстко реагуватиме на будь-яке порушення режиму припинення вогню», - заявив уряд.