Трамп оголосив про завершення «12-денної війни»

Президент США Дональд Трамп оголосив про досягнення повного припинення вогню між Ізраїлем та Іраном після 12 днів активних бойових дій. За його словами, сторони погодили умови перемир’я, яке має набути чинності вже за кілька годин, і він сподівається, що воно стане «постійним».

«Ізраїль та Іран повністю погодилися... буде укладено повне та абсолютне припинення вогню на 12 годин, після чого війна буде вважатися ЗАКІНЧЕНОЮ», — написав Трамп у соціальних мережах.

Президент також подякував обом країнам за «витривалість, мужність та інтелект» і запропонував називати конфлікт «12-денною війною».

Його заява прозвучала на тлі авіаударів, які США нещодавно завдали по іранських ядерних об’єктах — рішення, яке викликало гостру реакцію у міжнародної спільноти.

Однак у самій Ісламській Республіці цю інформацію заперечують. Як повідомляє CNN, високопоставлений іранський чиновник заявив, що жодних пропозицій щодо припинення вогню до Ірану не надходило, і країна не має наміру припиняти бойові дії.

«У цю саму мить ворог здійснює агресію проти Ірану... Іран перебуває на стадії прийняття рішення щодо посилення ударів у відповідь, не маючи бажання слухати брехню своїх ворогів», — сказав іранський представник.

У Тегерані вважають американські заяви дезінформаційною кампанією, яка має на меті виправдати атаки проти іранських інтересів і «посіяти розбрат». Таким чином, поки Вашингтон оголошує мир, а Ізраїль нібито погоджується на припинення бойових дій, Іран дає зрозуміти: війна для нього ще не закінчена.

Водночас, за даними CNN з посиланням на іранського високопосадовця, Тегеран не отримував жодних пропозицій щодо перемир’я і не вбачає підстав для його запровадження.