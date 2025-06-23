Чернишову вручили підозру в справі про одержання неправомірної вигоди

Правоохоронці вручили підозру віцепрем’єр-міністру — міністру національної єдності Олексію Чернишову у справі про зловживання службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України. Хоча там і не називають імені фігуранта, з матеріалів справи випливає, що йдеться саме про Чернишова.

Сам віцепрем’єр раніше розповідав, що прийшов до НАБУ. За його словами, він мав «конструктивний діалог» з детективами НАБУ, який тривав понад 2 години.

«Вдячний за коректне та поважне ставлення. Запевнив, що такий підхід є взаємним та підтвердив готовність до повної співпраці в юридичній площині. Ознайомлююся з усіма наданими документами», — заявляв він.

За даними слідства, він став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю високопосадовців.

У НАБУ вказують, що один зі столичних забудовників розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього він звернувся до тодішнього міністра розвитку громад та територій — Чернишова, — який спільно з держсекретарем Мінрегіону, радником міністра та директоркою держпідприємства створив умови для передачі ділянки цьому ДП. Воно ж у незаконний спосіб уклало з «потрібною» будівельною компанією інвестиційні договори.

За ними забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд гривень. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки.

За успішну реалізацію оборудки забудовник «винагородив» міністра та визначених ним людей знижкою на квартири у вже зведених ЖК. Так, із нею вартість м² становила від 1 тисячі до 8 тисяч гривень при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тисяч за м². Таким чином міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн гривень.

Дії ексміністра кваліфікували за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Розв'язується питання про обрання запобіжного заходу.

Окрім того, за клопотанням НАБУ і САП на більшу частину незаконно одержаних квартир накладено арешт.

20 червня видання «Українська правда» опублікувало розслідування, у якому стверджується, що Чернишов фігурує в корупційній оборудці в будівельній сфері, яка під час повномасштабного вторгнення могла завдати державі збитків на понад мільярд гривень.

У той же період віцепрем’єр перебував у закордонному відрядженні.