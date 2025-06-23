Медики назвали найшкідливішу для здоров'я олію

У повсякденному приготуванні їжі українці часто віддають перевагу соняшниковій олії, однак фахівці попереджають: деякі види олій можуть бути небезпечними при нагріванні, виділяючи речовини, що підвищують ризик розвитку серйозних захворювань. Експерти назвали найгірші варіанти для термічної обробки та розкрили секрети вибору найкорисніших олій для здоров'я.

Згідно з рекомендаціями дієтологів та нутриціологів, гарбузова, кукурудзяна, мигдалева, арахісова, гірчична, конопляна, кунжутна, лляна, рапсова олія, а також олії волоського горіха та виноградних кісточок категорично не рекомендовані для нагрівання. При високих температурах ці олії виділяють шкідливі сполуки, які можуть стати причиною не лише фізичних, але й когнітивних змін в організмі, підвищуючи ризик розвитку небезпечних захворювань. Соняшникову олію також не варто нагрівати до надто високих температур.

Чому це важливо?

При нагріванні ненасичених жирів, що містяться в перелічених оліях, вони окислюються, утворюючи трансжири та інші токсичні речовини. Ці сполуки негативно впливають на серцево-судинну систему, підвищують рівень "поганого" холестерину, сприяють запальним процесам в організмі та можуть бути канцерогенними.

Як обрати корисну олію для здоров'я?

При виборі олії варто звертати увагу на її склад. Чим більше насичених жирів вона містить, тим кращою вважається для здоров'я. Водночас, вміст поліненасичених жирів повинен бути не менше 15%. Така олія зазвичай має високу точку димлення – від 160 градусів і вище, що робить її безпечнішою для термічної обробки.

Оптимальні варіанти для приготування їжі:

Фахівці рекомендують обирати такі олії та жири:

Кокосова олія: Багата насиченими кислотами, зокрема лауриновою, що добре засвоюється організмом.

Багата насиченими кислотами, зокрема лауриновою, що добре засвоюється організмом. Оливкова олія: Відрізняється високою термостійкістю. Її корисні властивості зберігаються навіть при нагріванні, оскільки речовини в ній не окислюються.

Відрізняється високою термостійкістю. Її корисні властивості зберігаються навіть при нагріванні, оскільки речовини в ній не окислюються. Олія авокадо: Має високу точку горіння та містить багато полінасичених кислот.

Має високу точку горіння та містить багато полінасичених кислот. Топлене вершкове масло (гхі): Ідеально підходить для смаження та запікання, оскільки має високу точку димлення (250 градусів) і сприяє нормалізації обміну речовин.

Ідеально підходить для смаження та запікання, оскільки має високу точку димлення (250 градусів) і сприяє нормалізації обміну речовин. Тваринні жири: Яловичі, качині жири та свиняче сало містять багато насичених кислот і також вважаються корисними для включення в раціон.

Дотримання цих рекомендацій допоможе уникнути потенційної шкоди для здоров'я та зробити ваш раціон більш збалансованим та безпечним.