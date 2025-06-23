Після чергової жахливої нічної атаки, здійсненої російськими та іранськими безпілотниками-камікадзе типу "Шахед", Президент України Володимир Зеленський зробив вкрай жорстку заяву, звинувативши Москву у лицемірстві та звірстві.

"Після ударів по ядерних об’єктах в Ірані Москва голосно засуджувала “ракетно-бомбові” дії. А зараз — тиша. Хоча сама вдарила по цивільній інфраструктурі України," – заявив Президент Зеленський, підкресливши подвійні стандарти Кремля.

Наслідки нічної атаки виявилися руйнівними для українських міст:

У Києві було пошкоджено п’ять багатоповерхових житлових будинків, що свідчить про невибірковість ударів по цивільних об'єктах.

У Білій Церкві один з "шахедів" влучив безпосередньо у лікарню, що є особливо цинічним актом терору проти медичної інфраструктури.

За попередніми даними, внаслідок нічної атаки загинуло щонайменше 7 мирних жителів, десятки отримали поранення. Ці цифри можуть зрости, оскільки тривають рятувальні роботи та розбір завалів.

"Це — цинізм і звірство. Москва втратила моральне право хоч на слово," – наголосив Зеленський, засуджуючи дії агресора.

Президент України також заявив, що відповідь на цей терор буде. За його словами, вже готуються нові кроки у відповідь на агресію, що може свідчити про посилення оборонних заходів та, можливо, подальші дипломатичні ініціативи щодо посилення тиску на Росію. Заява Зеленського підкреслює рішучість України захищати своїх громадян та притягнути винних до відповідальності за воєнні злочини.