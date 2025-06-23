Ніч терору в Києві та області: горіли будинки та офіси, вибухали авто, люди під завалами

Внаслідок нічної комбінованої атаки РФ по Києву та області загинули щонайменше п'ятеро людей, ще понад 20 дістали поранення. У столиці рятувальники досі ліквідовують наслідки удару одразу на кількох локаціях.

Київ

За даними ДСНС, у столиці підтверджено загибель чотирьох осіб, ще 13 — поранено. Надзвичайники врятували 10 людей, серед них — двоє дітей і вагітна жінка.

У Шевченківському районі уламки зруйнували перекриття між поверхами п’ятиповерхівки, частково обвалився дах. Пожежа спалахнула у дворі, горіли автівки. Евакуацію мешканців проводили автодрабиною — врятовано сімох людей, серед них — вагітна.

У Солом’янському районі загорілись дах бізнес-центру та чотириповерхова офісна будівля. Площа займання — 800 кв. м. Триває гасіння. Зафіксовано також загоряння в приватному секторі й біля житлового будинку. Медики госпіталізували двох постраждалих.

У Дарницькому районі уламки впали на двоповерховий житловий будинок. Обійшлося без пожежі та потерпілих.

У Святошинському районі зафіксовано незначні пошкодження — вибите скло в багатоповерхівці, уламки впали на стадіон. Пошкоджено також вхід до станції метро. Без постраждалих.

Водночас у мережі шириться інформація про начебто пожежу в будівлі КПІ. Проректор вишу спростував це: будівля не горить, пошкоджено лише вікна.

Київщина

На Київщині внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще вісім — поранені, повідомляють в ОВА. Найбільше постраждали Білоцерківський і Бучанський райони. Під час повторного удару були травмовані двоє рятувальників.

У Білій Церкві горіла двоповерхова будівля готелю з розташованою в ньому приватною лікарнею. Евакуйовано шість тяжкохворих пацієнтів. Площа пожежі — 1500 кв. м.

Також тривають масштабні пожежі в житловому секторі за кількома адресами. На місцях працюють усі оперативні служби.