Паливний вибух: ціни на нафту злетіли до 5-місячного максимуму

Ціни на нафту різко зросли після того, як США завдали ракетних ударів по ядерних об'єктах Ірану, приєднавшись до ізраїльської атаки. Ринок миттєво відреагував на геополітичну ескалацію — фʼючерси на Brent та WTI підскочили до пʼятимісячного максимуму, а експерти вже обговорюють ризики зростання до $120 за барель у разі перекриття Ормузької протоки.

Ціни станом на ранок понеділка:

Brent — $78,53 (+1,97%)

WTI — $75,35 (+2,04%)

Під час ранкової сесії обидва індикатори зростали на понад 3%, сягаючи $81,40 (Brent) та $78,40 (WTI), перш ніж частково втратити прибуток.

Іран — третій за величиною експортер нафти в ОПЕК. Після американських ударів парламент Ірану схвалив заходи щодо можливого закриття Ормузької протоки — ключового маршруту для майже 20% світових поставок сирої нафти.

«Поточна геополітична ескалація — фундаментальний каталізатор для зростання цін. $100 і навіть $120 за барель виглядають усе реальніше», — заявила Сугандха Сачдєва, засновниця SS WealthStreet.

Аналітики вважають, що ескалація може спровокувати не лише перебої з постачанням, а й фактичний бойкот транспортування через Перську затоку.

Goldman Sachs прогнозує, що за значного обмеження доступу до Ормузької протоки Brent може тимчасово злетіти до $110. Водночас банк не очікує довготривалих перебоїв, адже глобальні гравці докладуть зусиль, щоб утримати ринок стабільним.

Якщо Іран таки перекриє протоку, постраждає і він сам: це основний маршрут експорту для його нафти — головного джерела доходу. Тож, як кажуть аналітики, це буде «палиця з двома кінцями».