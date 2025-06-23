Роман Бочкала: Найближчі роки будуть найважчими та вирішальними

Роман Бочкала заслужений журналіст України, воєнний репортер, оглядач, співзасновник БФ «Батальйон Волонтер»

"Нам дійсно треба усвідомити, що путін прагне захопити всю Україну. А не лише якусь частину. І жити з цим. І діяти відповідно.

Ізраїль це зрозумів. Це ж не секрет. Іран давно проголосив ціль - знищення Ізраїлю як держави. І Ізраїль діє згідно загрозам. Світ змінився. І тепер якщо хтось каже - я хочу тебе вбити - йому варто вірити. Та працювати на випередження.

Іранський аятола Алі Хаменеї обрав вже навіть наступників. На той випадок, якщо його ліквідують. Відповідально та недаремно). Сама главна печалька в цій історії, що теократу-терористу Хаменеї 86 років. І він досі править. А пуйлу лише 72.

Тому все саме цікаве точно попереду. Найближчі роки будуть найважчими та вирішальними. Україна вистоїть та стане непереможною. Прикладом для всього цивілізованого людства".

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