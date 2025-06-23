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Точка зору

Роман Бочкала: Найближчі роки будуть найважчими та вирішальними

Роман Бочкала: Найближчі роки будуть найважчими та вирішальними

Роман Бочкала заслужений журналіст України, воєнний репортер, оглядач, співзасновник БФ «Батальйон Волонтер»
"Нам дійсно треба усвідомити, що путін прагне захопити всю Україну. А не лише якусь частину. І жити з цим. І діяти відповідно. 
Ізраїль це зрозумів. Це ж не секрет. Іран давно проголосив ціль - знищення Ізраїлю як держави. І Ізраїль діє згідно загрозам. Світ змінився. І тепер якщо хтось каже - я хочу тебе вбити - йому варто вірити. Та працювати на випередження. 
Іранський аятола Алі Хаменеї обрав вже навіть наступників. На той випадок, якщо його ліквідують. Відповідально та недаремно). Сама главна печалька в цій історії, що теократу-терористу Хаменеї 86 років. І він досі править. А пуйлу лише 72.
Тому все саме цікаве точно попереду. Найближчі роки будуть найважчими та вирішальними. Україна вистоїть та стане непереможною. Прикладом для всього цивілізованого людства".
Іншу "Точку зору" автора читайте тут.

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Роман Бочкала
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