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Роман Бочкала: Уроки Нідерландів для української пробації

Роман Бочкала: Уроки Нідерландів для української пробації

Роман Бочкала заслужений журналіст України, воєнний репортер, оглядач, співзасновник БФ «Батальйон Волонтер».

Українській системі пробації вже 10 років. Голландській для порівання - понад 200. І як ви розумієте, Нідерланди дуже прогресивні в цих питаннях.
Тому наразі тут делегація Міністерство юстиції України, Державна кримінально-виконавча служба України, держустанови «Центр пробації». Вивчаємо досвід. Він нам дуже потрібен. А чого саме і в якому контексті - розкажу завтра.
Дякую за запрошення Центр міжнародного правового співробітництва CILC.
Консультативно-експертній раді при ДКВС буде чим зайнятися по результатах цього візиту:) не люблю слово реформи, але наша Пенітенціарна служба точно потребує змін.

Теги:

НідерландиРоман Бочкаласистема пробації
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