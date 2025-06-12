Роман Бочкала: Уроки Нідерландів для української пробації

Роман Бочкала заслужений журналіст України, воєнний репортер, оглядач, співзасновник БФ «Батальйон Волонтер».

Українській системі пробації вже 10 років. Голландській для порівання - понад 200. І як ви розумієте, Нідерланди дуже прогресивні в цих питаннях.