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Глобальна тривога: США готуються до хвилі помсти після ударів по Ірану

Глобальна тривога: США готуються до хвилі помсти після ударів по Ірану

США оприлюднили безпрецедентне «глобальне попередження» для своїх громадян по всьому світу через зростання загрози після атаки на іранські ядерні об’єкти. У Вашингтоні закликають американців бути максимально обережними — конфлікт може спалахнути в будь-якій точці планети.

Про це йдеться у зверненні Державного департаменту США, опублікованому на офіційному сайті відомства. У документі прямо вказується на загрозу антиамериканських акцій, протестів, атак на дипломатичні місії та навіть можливих терактів у відповідь на нещодавні військові дії.

«Конфлікт між Ізраїлем та Іраном призвів до перебоїв у подорожах і періодичного закриття повітряного простору на Близькому Сході. Існує ймовірність демонстрацій, спрямованих проти громадян та інтересів США за кордоном», — йдеться у заяві Держдепу.

Причиною стало масоване бомбардування іранських об'єктів американськими силами у відповідь на атаки з боку Ірану по Ізраїлю. Іран уже пообіцяв жорстку відповідь, а Близький Схід  опинився на порозі масштабної війни.

Подібні попередження Держдепартамент США робить вкрай рідко. Востаннє це сталося восени 2023 року після жорстокого нападу ХАМАС на Ізраїль.

Експерти попереджають: будь-який наступний удар може запустити ланцюгову реакцію, яка охопить десятки країн.

Теги:

Держдеп СШАглобальне попередження Держдепу
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