На Львівщині керівника благодійного фонду підозрюють у привласненні грошей військових і волонтерів

Кіберполіція Львівщини спільно зі слідчими викрила керівника одного з благодійних фондів на привласненні коштів, зібраних на потреби армії. Відомо, що 41-річний мешканець Львова переконував громадян перераховувати гроші нібито для купівлі тепловізійних прицілів, квадрокоптерів та автомобілів для ЗСУ. Однак насправді частину зібраного він витрачав на власні потреби.

У період із 2023 до 2025 року фігурант ошукав щонайменше п’ятьох потерпілих, серед яких є військовослужбовці ЗСУ та волонтер. Загальна сума завданих збитків — майже 1,3 млн грн.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, десятки банківських карток, документацію, чорнові записи та інші докази протиправної діяльности.

Чоловіку оголосили підозру за шахрайство в особливо великих розмірах. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування триває.