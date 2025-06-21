Кримінальне правопорушення: на півдні України аграрії знищили стародавні кургани

На Миколаївщині, реагуючи на громадське звернення, фахівцями управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної військової адміністрації та КЗК «Миколаївський обласний краєзнавчий музей» спільно зі співробітниками органу охорони культурної спадщини Веснянської громади здійснено обстеження пам’ятки археології місцевого значення «Курганна група», яка знаходиться на західній околиці села Сливине.

Про це повідомляє Сектор охорони та збереження культурної спадщини управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА.

Під час обстеження встановлено, що на кургані №1 курганної групи було знищено північну половину земельного насипу кургану. Крім того, виявлено, що земельний насип кургану №4 курганної групи фактично зруйновано внаслідок проведення сільськогосподарських робіт. Шляхом опрацювання відкритих реєстрів, топографічних та супутникових карт встановлено, що курган №4 та територія кургану №1 перебувають в приватній власності.

Зазначені факти свідчать про грубе порушення пам’яткоохоронного законодавства, а саме: знищення земляного насипу Кургану №4 внаслідок сільськогосподарських робіт, руйнація земляного насипу Кургану №1 за допомогою сільськогосподарської техніки є кримінальним правопорушенням, за який, відповідно до статті 43 Закону України «Про охорону культурної спадщини» передбачено настання кримінально відповідальності відповідно до статті 298 Кримінального кодексу

України; перебування в приватній власності пам’ятки археології є порушенням статті 17 «Про охорону культурної спадщини», відповідно до якої пам’ятки археології можуть перебувати виключно в державній власності.

Управлінням культури, національностей та релігій Миколаївської обласної військової адміністрації були підготовані відповідні листи про порушення пам’яткоохоронного законодавства до органів прокуратури та Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.