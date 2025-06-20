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Міністерство юстиції проігнорувало звернення культурних діячів щодо кандидатури на посаду мовного омбудсмена

Міністерство юстиції проігнорувало звернення культурних діячів щодо кандидатури на посаду мовного омбудсмена

Міністерство юстиції подало кандидатуру актора Олександра Завальського на посаду уповноваженого із захисту державної мови в Україні.

Про це пише «Українська правда» з посиланням на джерело в Мін’юсті.

За словами співрозмовника видання, кандидатуру Завальського запропонував прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Як пояснило джерело, міністерка юстиції — віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина із Завальським особисто не знайома.

Видання звернуло увагу, що в червні під час одного з круглих столів, присвячених стимулюванню вживання та розвитку української мови, Завальський закликав до послідовної державної мовної політики, яка б охоплювала всі вікові та соціальні групи населення.

Із липня 2020 року посаду мовного омбудсмена обіймає науковець Тарас Кремінь. Однак 8 липня спливає його п’ятирічна каденція.

Напередодні в мережі з’явилося звернення понад 30 культурних діячів з проханням переобрати Кременя. Серед підписантів — письменники Сергій Жадан, Оксана Забужко, Юрій Андрухович, Андрій Курков; акторки Ада Роговцева, Ірма Вітовська; режисери Олесь Санін, Андрій Дончик, Вікторія Степанкова та інші.

Олександр Завальський — актор театру та кіно. Знімався у фільмах «Наталка Полтавка» (1978), «Твоє мирне небо» (1984), серіалах «Повернення Мухтара-7» (2011), «Пес» (2015),  «Доньки-матері» (2018—2019). Заслужений артист України.

Працює доцентом кафедри сценічної мови Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого та знімається у кіно.

Як консультант з української мови працював із ведучими телеканалів УТ-1 («Перший»),  ICTV та СТБ.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

мовний омбудсменТарас КреміньОлександр Завальський
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