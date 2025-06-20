Міністерство юстиції проігнорувало звернення культурних діячів щодо кандидатури на посаду мовного омбудсмена

Міністерство юстиції подало кандидатуру актора Олександра Завальського на посаду уповноваженого із захисту державної мови в Україні.

Про це пише «Українська правда» з посиланням на джерело в Мін’юсті.

За словами співрозмовника видання, кандидатуру Завальського запропонував прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Як пояснило джерело, міністерка юстиції — віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина із Завальським особисто не знайома.

Видання звернуло увагу, що в червні під час одного з круглих столів, присвячених стимулюванню вживання та розвитку української мови, Завальський закликав до послідовної державної мовної політики, яка б охоплювала всі вікові та соціальні групи населення.

Із липня 2020 року посаду мовного омбудсмена обіймає науковець Тарас Кремінь. Однак 8 липня спливає його п’ятирічна каденція.

Напередодні в мережі з’явилося звернення понад 30 культурних діячів з проханням переобрати Кременя. Серед підписантів — письменники Сергій Жадан, Оксана Забужко, Юрій Андрухович, Андрій Курков; акторки Ада Роговцева, Ірма Вітовська; режисери Олесь Санін, Андрій Дончик, Вікторія Степанкова та інші.

Олександр Завальський — актор театру та кіно. Знімався у фільмах «Наталка Полтавка» (1978), «Твоє мирне небо» (1984), серіалах «Повернення Мухтара-7» (2011), «Пес» (2015), «Доньки-матері» (2018—2019). Заслужений артист України.

Працює доцентом кафедри сценічної мови Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого та знімається у кіно.

Як консультант з української мови працював із ведучими телеканалів УТ-1 («Перший»), ICTV та СТБ.