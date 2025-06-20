Пропалестинські активісти пошкодили два військові літаки ВПС Великої Британії

Пропалестинська група активістів проникла на територію бази повітряних сил Великої Британії та пошкодила два військові літаки. Міністерстві оборони країни назвали це актом вандалізму.

Про це повідомляє Sky News.

Група Palestine Action повідомила, що двоє її активістів вдерлися на базу «Брайз Нортон» в Оксфордширі. «З цієї бази щодня відправляються рейси на авіабазу ВПС Великої Британії Акротірі на Кіпрі. З Кіпру британські літаки збирають розвіддані, заправляють винищувачі та транспортують зброю для скоєння геноциду в Газі», – йдеться у дописі.

Активісти заявили, що «застосували перероблені вогнегасники, щоб розпилити червону фарбу на турбінні двигуни двох літаків Airbus Voyager, а також завдали додаткових пошкоджень за допомогою ломів». Також фарбу розпилили на злітно-посадковій смузі та залишили на місці інциденту палестинський прапор.

Міністерство оборони Великої Британії засудило цей інцидент. «Ми рішуче засуджуємо цей акт вандалізму щодо майна королівських військово-повітряних сил. Ми тісно співпрацюємо з поліцією, яка проводить розслідування», – зазначило відомство.

Нагадаємо, 41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден втратила РФ в результаті спецоперації СБУ «Павутина» 1 червня.

Як повідомлялося, Китай після початку ізраїльської операції проти Ірану відправив у напрямку до цієї країни щонайменше три вантажні літаки. Перший борт вилетів 14 червня, інші – наступні два дні. Літаки прямували на захід уздовж північного Китаю, перетинали Казахстан, потім на південь до Узбекистану та Туркменістану, а потім зникали з радарів у міру наближення до Ірану. Кінцевою точкою маршруту щоразу було вказано Люксембург, але лайнери, мабуть, не наближалися до Європи.

До слова, після спецоперації «Павутина» основним місцем для дислокації практично всіх наявних у Росії бортів Ту-95МС, які були залучені до пусків Х-101, стала авіабаза «Українка», яка розташована за 5960 км від України. Загалом на авіабазі перебувало 37 бортів Ту-95МС, які з цих бортів робочі – невідомо.