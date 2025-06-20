Мессі розкрив правду про Роналду

Ліонель Мессі, зірка "Інтер Маямі" та нападник збірної Аргентини, поділився своїми думками щодо Кріштіану Роналду, лідера національної команди Португалії. В інтерв'ю Мессі висловив глибоку повагу та захоплення кар'єрою свого давнього суперника.

"Я дуже поважаю Кріштіану Роналду і захоплююся його кар'єрою. Він досі продовжує грати на найвищому рівні", – заявив Мессі.

Аргентинець наголосив, що їхнє суперництво обмежувалося лише футбольним полем, де кожен з них прагнув досягти максимального результату для своєї команди.

"Суперництво між нами відбувалося тільки на полі. Кожен із нас хотів зробити все можливе заради своєї команди", – пояснив Мессі.

Поза полем, за словами Мессі, вони обидва є "звичайними хлопцями". Хоча вони не є близькими друзями і не проводять час разом, їхні взаємини завжди базувалися на взаємній повазі.

"Поза полем ми двоє звичайних хлопців. Ми не друзі, тому що не проводимо час разом, але ми завжди ставилися один до одного з великою повагою", – підкреслив Мессі.

Протягом багатьох років Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду вважалися головними претендентами на звання найкращого футболіста світу. Мессі виграв вісім "Золотих м'ячів", тоді як Роналду – п'ять. Їхнє протистояння стало однією з найвизначніших сторінок в історії сучасного футболу, а їхні слова про взаємну повагу підкреслюють велич обох гравців.