Легендарний клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс", який понад чотири десятиліття належав родині Басс, змінює власника. За інформацією ESPN, родина Басс уклала угоду з Марком Волтером про продаж контрольного пакету акцій команди. Ця угода оцінюється в приголомшливі 10 мільярдів доларів США, що робить її найбільшою продажем спортивного клубу в історії.

Марк Волтер, відомий як генеральний директор диверсифікованої холдингової компанії TWG Global, вже був акціонером "Лейкерс" з 2021 року, коли він отримав право першочергового викупу контрольного пакету акцій. Його інвестиційний портфель у спорті є вражаючим: він також володіє бейсбольним клубом "Лос-Анджелес Доджерс" з МЛБ, жіночою баскетбольною командою "Лос-Анджелес Спаркс" з WNBA, а також командою Формули-1 "Каділлак".

Незважаючи на зміну власника, Джинні Басс, яка очолила клуб після смерті свого батька Джеррі Басса у 2013 році, продовжить виконувати обов'язки голови правління. Це рішення покликане забезпечити стабільність та зберегти спадкоємність у роботі одного з найуспішніших клубів НБА.

Родина Басс володіла "Лос-Анджелес Лейкерс" з 1979 року, коли Джеррі Басс придбав франшизу за $67,5 мільйона. Під його керівництвом та згодом під керівництвом його дітей, "Лейкерс" стали одним з найвпізнаваніших та найтитулованіших брендів у світовому спорті, завоювавши численні чемпіонські титули.

Ця угода є справжнім сейсмічним зрушенням у світі професійного спорту, підкреслюючи зростаючу цінність спортивних франшиз та залучаючи увагу до Лос-Анджелеса як до світового центру спортивного бізнесу. Інвестори та вболівальники з нетерпінням чекають, які зміни принесе нове керівництво Марка Волтера для "Лейкерс", зберігаючи при цьому багату спадщину та прагнення до перемог.