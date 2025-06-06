Драматична перемога Пейсерс: перший матч фіналу НБА 2025

У першому матчі фіналу НБА 2025 року, який відбувся у ніч на 6 червня, Індіана Пейсерс здійснила вражаючий камбек і здобула перемогу над Оклахома-Сіті Тандер з рахунком 111–110.

Головним героєм команди Пейсерс став Тайріс Халібертон, який за 0,3 секунди до завершення гри реалізував вирішальний кидок з середньої дистанції, принісши своїй команді бажану перемогу.

Протягом більшої частини гри Пейсерс поступалися в рахунку, відстаючи на 15 очок у четвертій чверті. Проте повна заміна складу, яку здійснив головний тренер Рік Карлайл, спричинила ривок 15–4, що дозволило Індіані повернутися в гру. Цей камбек став ще одним прикладом рішучості та командного духу Пейсерс, які вже неодноразово демонстрували здатність до повернення в матчі протягом цього плей-оф.

Незважаючи на 25 втрат м’яча, Пейсерс змогли здолати найкращу домашню команду ліги, яку очолює MVP сезону Шай Гілджес-Александр.

До речі, це перша поява Пейсерс у фіналі НБА з 2000 року, і вони вже встигли зробити гучну заяву, здобувши перемогу на виїзді. Наступна гра серії відбудеться вже в неділю ввечері в Оклахома-Сіті.