Ціни на газ в Україні досягли максимуму за 2,5 роки: ринок реагує на геополітичні ризики та високий попит

Ціни на природний газ на українському ринку стрімко зросли, сягнувши понад 31 550 грн/тис. куб. м (з ПДВ) станом на 18 червня. Це найвищий показник з 24 листопада 2022 року, що свідчить про значні зміни на ринку енергоресурсів. За даними ExPro, на кінець дня 18 червня частина пропозицій навіть перевищувала 32 тис. грн/тис. куб. м.

Зростання цін на газ в Україні спостерігається з початку травня 2025 року. З початку червня газ на українському ринку подорожчав на 26%, а з початку травня – аж у 1,6 раза. Прискорення темпів зростання цін стало особливо помітним останніми днями: якщо напередодні ціни коливалися близько 29,5 тис. грн/тис. куб. м, то вже у середу вони перевищили 31,5 тис. грн/тис. куб. м.

Основні причини зростання цін:

Зростання цін на європейських хабах: Значною мірою зростання цін в Україні пов’язано з динамікою на європейських ринках. У середу, 18 червня, ціни на європейських хабах вперше з початку квітня 2025 року перевищили 40 євро/MWh.

Значною мірою зростання цін в Україні пов’язано з динамікою на європейських ринках. У середу, 18 червня, ціни на європейських хабах вперше з початку квітня 2025 року перевищили 40 євро/MWh. Геополітичні ризики: Зростання цін у Європі, а відтак і в Україні, зумовлене посиленням геополітичних ризиків. Війна між Ізраїлем та Іраном викликає занепокоєння щодо можливого впливу на глобальні постачання та попит на скраплений природний газ. Колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв раніше зазначав, що удари Ізраїлю по газовій інфраструктурі Ірану призведуть до зростання цін на газ у Європі, що, ймовірно, позначиться й на українському ринку. Іран постачав газ до Туреччини, яка, у свою чергу, перепродавала його в ЄС. Потенційне припинення цих постачань через атаки на інфраструктуру може створити дефіцит.

Зростання цін у Європі, а відтак і в Україні, зумовлене посиленням геополітичних ризиків. Війна між Ізраїлем та Іраном викликає занепокоєння щодо можливого впливу на глобальні постачання та попит на скраплений природний газ. Колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв раніше зазначав, що удари Ізраїлю по газовій інфраструктурі Ірану призведуть до зростання цін на газ у Європі, що, ймовірно, позначиться й на українському ринку. Іран постачав газ до Туреччини, яка, у свою чергу, перепродавала його в ЄС. Потенційне припинення цих постачань через атаки на інфраструктуру може створити дефіцит. Високий внутрішній попит: В Україні спостерігається стабільно високий попит на природний газ. Промислові споживачі активно закуповують ресурс як на наступний місяць, так і для формування запасів на осінньо-зимовий період.

В Україні спостерігається стабільно високий попит на природний газ. Промислові споживачі активно закуповують ресурс як на наступний місяць, так і для формування запасів на осінньо-зимовий період. Зниження обсягів пропозиції: Обсяги пропозиції газу на українському ринку знизилися після того, як Кабінет Міністрів зобов’язав «Укрнафту» продавати газ власного видобутку «Нафтогазу» за фіксованою ціною 12 тис. грн/тис. куб. м для постачання споживачам на умовах покладання спеціальних зобов’язань. Це обмежує доступність газу для інших учасників ринку.

Поточна ситуація на ринку газу в Україні вимагає уважного моніторингу та подальшого аналізу для оцінки довгострокових наслідків для економіки та споживачів.